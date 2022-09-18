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الكاظمي يطير إلى أمريكا غداً

Category: سیاسة

Date: 2022-09-18T16:32:03+0000
الكاظمي يطير إلى أمريكا غداً

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي مطلع، بأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتوجه الى الولايات المتحدة الأمريكية يوم غد الاثنين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي يتوجه يوم غد الاثنين إلى مدينة نيويورك الأمريكية، من أجل المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وأوضح أن الكاظمي سيعقد خلال هذه الزيارة اجتماعات مع عدد من زعماء العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بادين. 

وفي السادس من أيلول الجاري، كشف مصدر حكومي مطلع، أن الكاظمي سيتوجه الى أمريكا "قريباً" من أجل المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بديلاً عن رئيس الجمهورية برهم صالح.

وعن سبب ذهاب الكاظمي بدل صالح، قال المصدر إنه لمناقشة التطورات السياسية وتداعيات على المستوى الأمني والاقتصادي ورأي المجتمع الدولي من هذه الأزمة، خاصة ان الكاظمي سيلتقي كبار المسؤولين في العالم.

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