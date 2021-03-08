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الكاظمي يطلق دعوة لحوار وطني: فلنمسك بيد بعضنا كما تماسكت أيادي السيد السيستاني والبابا

Category: سیاسة

Date: 2021-03-08T09:03:05+0000
الكاظمي يطلق دعوة لحوار وطني: فلنمسك بيد بعضنا كما تماسكت أيادي السيد السيستاني والبابا

شفق نيوز/ أطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، دعوة إلى معارضي الحكومة، لما أسماه "حوار مفتوح وصريح" قائم على أساس مصلحة البلد وأمنه وسيادته.

وقال الكاظمي في كلمة له، إن "الحكومة متمسكة بإرادة الشعب في تحقيق الأمن والسلام والإعمار والازدهار"، داعيا إلى "المسك بيد بعض بتعدد ديانات ومذاهب وقوميات العراق، كما تماسكت أيادي السيد السيستاني والبابا".

ووجه دعوة إلى عقد "حوار وطني، لتكون معبراً لتحقيق تطلعات الشعب"، داعيا جميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية، ومعارضي الحكومة إلى "طاولة الحوار المسؤول أمام الشعب وأمام التأريخ".

وطالب الكاظمي، القوى والسياسية والأحزاب ب"تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي، والتهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة، ومنح الشعب فرصة الأمل والثقة بالدولة وبالنظام الديمقراطي".

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