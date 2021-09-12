الكاظمي يطلق تعهداً للرئيس الايراني يخص الالتزام المالي وكري شط العرب

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال إجتماع جمعه بالرئيس الايراني، يوم الاحد، سعي العراق لاتخاذ خطوات مهمة تخص الإلتزامات المالية تجاه إيران، وعمليات كري شط العرب.

وقال مكتب الكاظمي الاعلامي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الاخير ورئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي، ترأسا الاجتماع الموسع بين الوفدين العراقي والإيراني، الذي عقد اليوم الأحد في العاصمة الايرانية طهران". .

وجدد الكاظمي في مستهل الإجتماع، التهنئة بالتوفيق لرئيسي في توليه مهامه، ولحكومته التمنيات بالسداد والنجاح، واكد أن تجدد زيارته الى إيران، يبيّن الأهمية التي يوليها العراق لتعزيز التعاون بين البلدين، وتطلعه الى تعضيد الشراكة الثنائية.

وأوضح أن جملة من الروابط والعلاقات الوطيدة في مختلف المجالات تجمع العراق بجارته إيران، مشيراً إلى أن هناك رغبة في توسعة التبادل التجاري والإقتصادي ومجمل نواحي الشراكة البينية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال الإجتماع، الى أن "العراق ساعٍ لاتخاذ خطوات مهمة فيما يتعلق بالإلتزامات المالية تجاه إيران، وعمليات كري شط العرب".

كما كشف الكاظمي، عن نية العراق إتخاذ قرار برفع شرط الحصول مسبقاً على سمات الدخول أمام الزائرين الإيرانيين القادمين عن طريق المطارات، وذلك بعد انقضاء مراسم إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وبيّن أن الأجهزة الحكومية العراقية تبذل قصارى جهدها لإنجاح وتسهيل هذه المناسبة أمام المشاركين القادمين من جميع الدول الإسلامية.

وثمّن الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي من جانبه، خطوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في تسهيل دخول الزوّار الإيرانيين المشاركين في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، كذلك الجهود الثنائية المبذولة في تسريع الرّبط السككي بين البلدين.

وأكد رئيسي رغبة حكومته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق، حيث تضع هذا المسعى في مصاف أولوياتها، مذكّراً بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن بأن وجود عراقٍ قويٍ ومقتدر سيخدم المنطقة، مثلما يصب في صالح العلاقات الإيجابية بين البلدين.

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صباح اليوم الاحد، الى طهران في زيارة هي الثانية خلال تسمنه المنصب، والاولى منذ تسنم الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي منصبه.

ومنذ العام 2019 عقدت في طهران وبغداد سلسلة اجتماعات تنسيقية مشتركة بين العراق وايران في اطار التفاهمات الحاصلة شط العرب او مايطلق عليه الايرانيون "نهر اروند"، إلا أن تلك الاجتماعات توقفت خلال السنوات الاخيرة بسبب الجائحة.

وقبل ذلك اجتمع فريق عمل تقني موقت لكري شط العرب (نهر اروند)، حيث بحث خبراء البلدين الجدول الزمني للعمليات التنفيذية المتعلقة بتنظيف هذا النهر.

واعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، في وقت سابق، عن اتخاذها عدة إجراءات لمواجهة احتمال تقدم اللسان الملحي داخل "شط العرب" بسبب النقص الكبير في واردات نهر الكارون ولغرض تجنب زيادة تراكيز الاملاح في مركز قضاء الفاو..