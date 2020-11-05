الكاظمي يطلق تعهداً الى نخب البصرة: نسعى لمعالجة البطالة

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، سعي حكومته تفعيل وتنشيط القطاع الخاص لمعالجة "البطالة".

وقال مكتب الكاظمي الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى، اليوم، وخلال تواجده في محافظة البصرة، عددا من النخب في المحافظة، واستمع الى المشاكل التي يعاني منها أهالي البصرة وعدد من شرائح المجتمع، والمقترحات الكفيلة التي تسهم في الارتقاء بواقع المحافظة.

وأكد الكاظمي أن محافظة البصرة عانت كثيراً بسبب الإهمال وضعف الخدمات المقدمة، على الرغم من كونها من المحافظات الغنية، ويفترض أن تتصدر الخدمات فيها، مبيناً أن الحكومة تحرص على أن تستعيد البصرة عافيتها، وأن تنهض مجدداً، مؤكداً القول: إنه بنهوض البصرة ستنهض باقي المحافظات.

وأوضح الكاظمي، أن الحكومة وضمن برنامجها الذي صوّت عليه مجلس النواب، تسعى الى تفعيل وتنشيط القطاع الخاص، الذي يعد أحد المقومات الأساسية للنهوض بالاقتصاد العراقي، ويسهم في معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية كالبطالة، من خلال توفير فرص العمل للشباب وتحريك عجلة السوق المحلية.

وفي بيان لاحق أفاد المكتب الاعلامي للكاظمي الاعلامي، بأن الاخير تفقد مشروع محطة PPG لإنتاج الطاقة الكهربائية، والتي تبلغ سعة الإنتاج فيها (600-900) ميكاواط.

واطلع الكاظمي، على سير العمل في المحطة الإنتاجية للكهرباء، التي تدعم الشبكة الوطنية في البصرة بالطاقة الكهربائية، ووجّه سيادته بتوسعة العمل وزيادة الإنتاج فيها.

وأكد حرص الحكومة على تحسين واقع الكهرباء في العراق، مبينا أنه وعلى الرغم من التخصيصات المالية الهائلة التي رصدت لهذا القطاع الحيوي، إلا أن سوء الإدارة والفساد، تسببا بهدر مليارات الدولارات دون نتيجة ملموسة.

كما تفقد الكاظمي، محطة NDS النفطية في حقل الزبير بمحافظة البصرة، والتي تنتج مائتي ألف برميل نفط يوميا، واطلع على واقع العمل ومراحل الإنتاج، في هذه المحطة التي تعد الأحدث على مستوى العراق.

ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي صباح اليوم الخميس، الى محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

يشار الى ان هذه ثالث زيارة للكاظمي يجريها إلى البصرة منذ توليه منصبه في أيار/مايو الماضي، بعد زيارتين في تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين.