الكاظمي يطلق تحذيراً من الطارمية يخص مرشحي الانتخابات

شفق نيوز/ حذّر رئيس الوزراء العراقي مصثطفى الكاظمي خلال زيارته منطقة الطارمية شمالي بغداد، يوم الاثنين، من استغلال دوائر وموارد ومشاريع الدولة لصالح مرشحي الانتخابات المقبلة المقررة في تشرين الاول المقبل.

وقال مكتب الكاظمي الاعلامي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير زار، اليوم، قائمقامية قضاء الطارمية، وذلك في إطار زيارته للقضاء والوقوف على المشكلات الأمنية، والخدمية هناك.

وبحسب البيان فقد اجتمع الكاظمي بالمسؤولين المحليين في القضاء، واستمع إلى المشكلات التي تعاني منها نواحي الطارمية ومناطقها، مبيناً أنه وجّه بمتابعة الاحتياجات الخدمية، وإعطاء الأولوية لمشاريع الصرف الصحي.

وحذّر الكاظمي، خلال الاجتماع، من استغلال دوائر الدولة ومواردها ومشاريعها لصالح مرشحي الانتخابات، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك.

ودعا اهالي القضاء الى التعاون مع القوات الامنية في ملاحقة فلول داعش الارهابية، والقضاء على حواضنها، من اجل استقرار الطارمية، وتحقيق أمن العوائل الآمنة، وفق البيان.