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الكاظمي يطلب من وزرائه "التهيؤ".. مهمة السوداني صعبة

Category: سیاسة

Date: 2022-10-18T17:19:34+0000
الكاظمي يطلب من وزرائه "التهيؤ".. مهمة السوداني صعبة

شفق نيوز/ وصف رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، مهمة رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني بـ"الصعبة"، ودعا القوى السياسية الى دعمه لتشكيل الحكومة.

وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مهمة تكليف السوداني "صعبة، وأتمنى من القوى السياسية أن تعمل على تسهيلها، وتمنحه الحرية في اختيار كابينته الوزارية ليقوم بخدمة شعبه"، مشيرا إلى أنها "حرية تم حرماننا منها".

وأكد "لنا ثقة كاملة بالحكومة الجديدة، ويجب أن تكون لها موازنة سريعة للقيام بمهامها وواجباتها تجاه الشعب".

ودعا الكاظمي، القوى السياسية إلى "دعم الحكومة القادمة، وإعطاء فسحة لرئيس الوزراء المكلف أن يقوم بمهمته باسرع وقت".

وخاطب الكاظمي الوزراء، "عليكم، أن تهيئوا أنفسكم والملفات فيما يخص تسليم زملائكم الوزراء القادمين، كل وزارة بوزارته، وأحب أن أشكركم وجميع من دعم هذه الحكومة"، مؤكدا "رهاننا وأملنا بالشعب العراقي أن يتفاعل وأن يتبنى الأمل بمستقبل أفضل من الحاضر.

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