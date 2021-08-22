الكاظمي يطلب من الكويت المشاركة بـ"أعلى المستويات" في قمة بغداد

شفق نيوز/ أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، عن رغبة العراق بمشاركة الكويت في "قمة بغداد"، على أعلى المستويات.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي التقى أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، بحضور ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها للوصول إلى مرحلة متقدمة من التكامل، وتعزيز التعاون المشترك، في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والصناعة، والتجارة، وغيرها".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن "تقدير العراق لموقف الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح، ورؤية صاحب الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، في دعم العراق، ومساندته، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، مقدماً شكره للكويت أميراً وحكومةً وشعباً، على مواقفهم الأخوية تجاه العراق، وما قدموه من دعم، وآخرها المساعدة في مجال مواجهة جائحة كورونا".

وأشار الكاظمي إلى ما تواجهه المنطقة من تحديات، بدءاً من جائحة كورونا، مروراً بالظروف الاقتصادية الصعبة، والتوترات الإقليمية؛ وغيرها مما يجعلنا أكثر إيماناً بضـرورة أن نتعاضد وان نرفع مستوى التنسيق بين بلدينا".

وأكد أن "الحكومة العراقية تعمل من أجل تحوّل العراق، إلى نقطة التقاء وحوار وتبادل لوجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وتكثف الجهود؛ من أجل تعزيز التعاون الدولي لدعم العراق، وتعزيز العلاقات مع دول الجوار".

وبيّن الكاظمي أن "بغداد تستضيف نهاية الشهر الحالي، قادة دول الجوار العراقي والإقليمي في مؤتمر بغداد ، معربا عن رغبة العراق بمشاركة دولة الكويت على أعلى المستويات".

من جهته رحّب أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح وفقا للبيان، بالكاظمي والوفد المرافق له في الكويت، معرباً عن تمنياته بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأكد الصباح أن "الكويت ستظل مسانداً للعراق وحكومته في مواجهة الكثير من التحديات، والمشاركة في تذليل العقبات؛ من أجل تعزيز أفضل العلاقات، وبما يضمن مصالح شعبي البلدين".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وصل صباح اليوم الأحد، إلى دولة الكويت على رأس وفد حكومي رفيع.