الكاظمي يطلب دعم الاتحاد الأوروبي لمحاربة داعش ومراقبة الانتخابات

شفق نيوز/ طالبت الحكومة العراقية، الخميس، الاتحاد الأوروبي بدعم بغداد لمحاربة فلول تنظيم داعش وامراقبة الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع سفراء الإتحاد الأوربي في العراق، وفق بيان للحكومة العراقية ورد لوكالة شفق نيوز.

وأفاد البيان بأنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الدعم الأوروبي للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي مجال مراقبة الإنتخابات، وتجديد الدعم الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2576، الداعم للإسهام الدولي في مراقبة الانتخابات العراقية".

وقال الكاظمي، إن حكومته "هيأت كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكّرة في موعدها، في 10 تشرين الأول القادم، وتوفير الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

وأكد السفراء من جانبهم، دعم دول الإتحاد الأوروبي لتوجهات الحكومة العراقية الرامية الى فرض سيادة القانون والإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن اهتمامها المتزايد بتنمية الفرص الاستثمارية التي ستثمر عن توفير المزيد من فرص العمل، وفق البيان.

كما عبّروا عن ثقتهم "بقدرة الحكومة على تلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في حياة كريمة والايفاء بمعايير حقوق الإنسان".

وأكد السفراء، "استعداد الاتحاد الاوربي ودوله لتقديم الدعم الذي يحتاجه العراق لتنظيم الانتخابات المبكرة، وفق الاولويات التي تحددها الحكومة العراقية، وبالشكل الذي يعزز المشاركة الواسعة، ويحترم السيادة العراقية".