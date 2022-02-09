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الكاظمي يصل ميسان رفقة وزيرين وقيادات عسكرية وأمنية

Category: سیاسة

Date: 2022-02-09T08:36:48+0000
الكاظمي يصل ميسان رفقة وزيرين وقيادات عسكرية وأمنية

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محافظة ميسان، يوم الأربعاء، يرافقه وزيرا الدفاع والداخلية، وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، بأن الكاظمي، سيعقد فور وصوله ميسان اجتماعاً أمنياً مع القادة في المحافظة، كما سيلتقي عائلة القاضي أحمد الفيصل.

وكان القاضي أحمد فيصل الساعدي، قد اغتيل بوحشية السبت الماضي، بعد أن تلقى 15 رصاصة من مسلحين مجهولين في حي المعلمين أمام مبنى كاتب العدل وسط مدينة العمارة، وفق ما أفاد به مصدر أمني للوكالة.

وأدان مجلس القضاء الأعلى في العراق يوم الأحد، بشدة حادثة إغتيال القاضي المختص بقضايا المخدرات في محافظة ميسان، داعيا القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى إعادة النظر بالقيادة الأمنية المسؤولة عن أمن واستقرار المحافظة.

وعلى إثر ذلك، أمر الكاظمي، بتشكيل قيادة عمليات ميسان، على أن تتولى القيادة والسيطرة على الأجهزة الأمنية كافة في المحافظة، كما كلف اللواء الركن محمد الزبيدي بمهام قيادة العمليات هناك.

وأمس الثلاثاء، قرر رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، إعفاء مدير أمن محافظة ميسان من منصبه، وفقا لبيان مقتضب صادر عن خلية الإعلام الأمني.

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