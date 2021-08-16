الكاظمي يصل مدينة الموصل القديمة

شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الاثنين، إلى مدينة الموصل القديمة للاطلاع ميدانياً على واقع حال المدينة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الكاظمي وصل الى المدينة القديمة في الجانب الايمن لمدينة الموصل، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين المحليين قادماً من قضاء سنجار.

وفي وقت سابق اليوم، وصل الكاظمي إلى قضاء سنجار والتقى عدداً من شيوخ العشائر والوجهاء، وأكد من هناك المضي في تنفيذ "اتفاقية سنجار"، مشيرا الى أنها ستعبد الطريق لانطلاق مشاريع الاعمار والبناء في المنطقة.

وكان الكاظمي ووزراء حكومته قد وصلوا اليوم الى محافظة نينوى وعقدوا هناك جلسة لمجلس الوزراء، بحضور محافظ نينوى نجم الجبوري والمسؤولين المحليين.