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الكاظمي يصل إلى واشنطن

Category: سیاسة

Date: 2021-07-25T19:18:24+0000
الكاظمي يصل إلى واشنطن

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي، في زيارة تستغرق عدّة أيام تشهد بحث العلاقات العراقية الأميركية في مختلف المجالات.

وقال الكاظمي قبيل مغادرته بغداد؛ إن "هذه الزيارة تأتي في إطار جهود العراق لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مبنية على أسس الإحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما إنها تتوّج جهوداً طويلة من العمل الحثيث خلال جلسات الحوار الاستراتيجي لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين على أساس المصلحة الوطنية العراقية".

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