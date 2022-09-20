الكاظمي يصل إلى نيويورك: سيلتقي ملوكا ورؤساء دول ويلقي كلمة العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-09-20T07:53:26+0000
الكاظمي يصل إلى نيويورك: سيلتقي ملوكا ورؤساء دول ويلقي كلمة العراق

شفق نيوز/ يجري رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لقاءات مع عدد من ملوك ورؤساء الدول في نيويورك على هامش أعمال واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنطلق يوم غد الأربعاء.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير "سيلقي كلمة العراق في اجتماع الجمعية العامة، وسيجتمع -على هامش أعمال الجمعية- بعدد من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في الاجتماعات، فضلاً عن اللقاء بالأمين العام للأمم المتحدة".

وعلى هامش المشاركة، سيجتمع رئيس الوزراء العراقي بعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية؛ للبحث في أهم الملفات للتعاون على مختلف المستويات، من أجل معالجة التحديات الاقتصادية، والسياسية التي تواجه العراق والمنطقة وفقا للبيان.

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