سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يصل إلى إقليم كوردستان وهذا ما بحثه هناك

Category: سیاسة

Date: 2021-12-08T06:21:47+0000
الكاظمي يصل إلى إقليم كوردستان وهذا ما بحثه هناك

شفق نيوز/ وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يوم الأربعاء إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ووفقا لبيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، فإن رئيسها مسرور بارزاني استقبل في مطار أربيل الدولي، الكاظمي.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الاتحادي وصل إلى إقليم كوردستان يرافقه وفد كبير ضم وزير الدفاع وعدداً من القادة العسكريين.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان بزيارة رئيس الوزراء الاتحادي إلى إقليم كوردستان، وتم التباحث حول التطورات والمستجدات في العراق بعد نجاح الانتخابات النيابية.

وأشار البيان إلى أن تم التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار والنهوض بالواقع الاقتصادي وحل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.

كذلك جرى تسليط الضوء على الهجمات الأخيرة التي ارتكبها إرهابيو داعش، وشددا على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي لاجتثاث الإرهاب من جذوره، حسب البيان.

related

بعد بروكسل.. الكاظمي يتوجه للفاتيكان للقاء البابا فرنسيس

Date: 2021-07-01 08:16:41
بعد بروكسل.. الكاظمي يتوجه للفاتيكان للقاء البابا فرنسيس

الكاظمي يبدأ زيارته إلى إيران ويفصح عن اهدافها

Date: 2021-09-12 04:58:30
الكاظمي يبدأ زيارته إلى إيران ويفصح عن اهدافها

الكاظمي يدعو إلى حوار وطني حقيقي للتوصل لاتفاق نهائي مع إقليم كوردستان

Date: 2021-03-08 09:06:02
الكاظمي يدعو إلى حوار وطني حقيقي للتوصل لاتفاق نهائي مع إقليم كوردستان

تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. الكاظمي يتوجه إلى بلجيكا

Date: 2021-06-29 16:17:08
تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. الكاظمي يتوجه إلى بلجيكا

الكاظمي يزور أربيل لأول مرة

Date: 2020-09-09 13:54:05
الكاظمي يزور أربيل لأول مرة

المالكي يزور إقليم كوردستان ويلتقي القادة هناك

Date: 2021-08-25 08:27:24
المالكي يزور إقليم كوردستان ويلتقي القادة هناك

الكاظمي يصدر توجيها للوزراء حول نهاية عمر حكومته

Date: 2021-10-05 12:32:14
الكاظمي يصدر توجيها للوزراء حول نهاية عمر حكومته

صور.. مراسم استقبال رسمية للكاظمي في فرنسا

Date: 2020-10-19 08:42:48
صور.. مراسم استقبال رسمية للكاظمي في فرنسا