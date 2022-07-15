الكاظمي يصل إلى السعودية للمشاركة في قمة جدّة

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية يرافقه وفد حكومي رفيع للمشاركة في قمة جدّة للأمن والتنمية.

وكان في استقبال الكاظمي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ويشارك الكاظمي في قمة جدّة على وفق دعوة تلقاها العراق من السعودية بحضور مجلس التعاون الخليجي، والعراق، ومصر، والأردن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وستناقش القمة ملفات التعاون في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والتحديات التي أنتجتها جائحة كورونا، وأزمة الأمن الغذائي، وكذلك المتغيرات المناخية.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي عقده قبيل توجهه الى مدينة جدة السعودية إن "مؤتمر جدة سيناقش آفاق التعاون في ملفات الطاقة والتغير المناخي ولن يناقش موضوع التطبيع مطلقاً"، مشيرا إلى أن "هناك محاولات للتشويش على استعادة العراق لدوره في المنطقة".

واكد ان "العراق لن يكون اليوم أو غداً في أي محور أو تحالف عسكري ولن يكون منطلقاً لتهديد أي من دول الجوار".

ولفت الكاظمي إلى ان "سياسة العراق تصفير المشاكل وتحقيق التوازن في العلاقات والوسطية في التعامل"، مضيفاً أن "شعارنا العراق أولاً وسنستمر بهذا التوجه خدمة للشعب العراقي".

وتابع "سنبحث مع بايدن ملف الاتفاقية الاستراتيجية في جوانب الصحة والاقتصاد".