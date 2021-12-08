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الكاظمي يصل إلى البصرة

Category: سیاسة

Date: 2021-12-08T11:48:39+0000
الكاظمي يصل إلى البصرة

شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، إلى محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد غداة تفجير أوقع ضحايا ومصابين.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي وصل إلى محافظة البصرة بعد زيارته لقضاء مخمور وتفقده الاوضاع الأمنية فيه.

وتأتي زيارة الكاظمي غداة سقوط ٤ ضحايا و٤ جرحى بانفجار دراجة نارية بمدينة البصرة.

وكان مصدر امني مطلع، قد كشف لوكالة شفق نيوز، عن وقوف ما تسمى بـ"فرق الموت" المتهمة بقتل المتظاهرين والصحفيين والناشطين المدنيين وراء الانفجار.

وأوضح أن "الانفجار الذي حدث صباح الثلاثاء في البصرة عبارة عن عبوة قمعية زنة 5 كيلو غرام موضوعة بدراجة نارية كان مقرراً ان يستهدف احد المحققين المسؤولين عن التحقق مع فرق الموت في البصرة".

وبين ان "المحقق نجا من التفجير الا ان اربعة مدنيين سقطوا ضحايا كما أصيب اخرون".

وتعهد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بالقضاء على خلايا الإرهاب في كل انحاء العراق، وذلك تعليقا على التفجير الذي هز البصرة.

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