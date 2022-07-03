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الكاظمي يصل لمحافظة ميسان و يفتتح محطة كهربائية تعمل على الغاز المنتج محلياً

Category: سیاسة

Date: 2022-07-03T05:45:11+0000
الكاظمي يصل لمحافظة ميسان و يفتتح محطة كهربائية تعمل على الغاز المنتج محلياً

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، الى محافظة ميسان.

وافتتح الكاظمي، فور وصوله، محطّة ميسان الاستثمارية ذات الدورة المركّبة لإنتاج الطاقة الكهربائية، بسعة تشغيلية تبلغ 750 ميغاواط.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال الافتتاح: إن هذه المحطة تشكل إضافة نوعية لتوفير الطاقة الكهربائية في كل محافظاتنا، وإن محافظة ميسان ستكون هي المستفيد الأول.

وأضاف أن التطور النوعي في هذه المحطة سيساعد في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد؛ إذ إنها تعمل على الغاز المنتج محلياً، وسترفد الشبكة الوطنية بالمزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية.

يذكر أن محطّة ميسان الاستثمارية ذات الدورة المركبة لإنتاج الطاقة الكهربائية، ستضيف 750 ميغاواط إلى إنتاج الشبكة الوطنية في الظروف التشغيلية الطبيعية، 500 منها عبر الدورة البسيطة، و250 منها عبر الدورة المركّبة، وهي تستخدم تقنيات حديثة تقلّل من هدر الطاقة وتكون صديقة للبيئة، وتعمل المحطة على الغاز الطبيعي من حقلي حلفاية وبزركان وكليهما في محافظة ميسان، وتقع في ناحية الكحلاء جنوب مدينة العمارة بمحافظة ميسان.

وقد حضر الافتتاح المكلف بإدارة وزارة الكهرباء عادل كريم، وعدد من المسؤولين في الوزارة والمحافظة.

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