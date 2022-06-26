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الكاظمي يصل الى طهران قادماً من السعودية

Category: سیاسة

Date: 2022-06-26T10:05:58+0000
الكاظمي يصل الى طهران قادماً من السعودية

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى العاصمة طهران قادماً من مدينة جدّة السعودية، في زيارة رسمية إلى إيران.

وكان في استقبال الكاظمي في مطار طهران الدولي وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، بحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وذكرت تلك الوسائل أن رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال سيلتقي خلال هذه الزيارة بمسؤولي البلاد لبحث القضايا الثنائية والدولية.

وكان الكاظمي، قد ألتقى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وذلك في زيارته الرسمية إلى المملكة التي وصلها في وقت سابق أمس السبت.

وأكّد الكاظمي وبن سلمان على الدور البارز للعراق في تقريب وجهات النظر في المنطقة، والدفع بجهود التهدئة والحوارات البنّاءة إلى الأمام، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

واحتضنت بغداد مفاوضات بين إيران والسعودية بهدف التهدئة بين الجانبين واعادة فتح السفارات بين الرياض وطهران وانهاء الأزمات الإقليمية خاصة اليمنية.

يشار إلى أن الرياض كانت قد قطعت العلاقات مع طهران في 2016 بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية احتجاجاً على إعدام رجل دين شيعي في السعودية.

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