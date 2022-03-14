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صور.. الكاظمي يصل الى اربيل برفقة وزيري الداخلية والدفاع

Category: سیاسة

Date: 2022-03-14T07:30:16+0000
صور.. الكاظمي يصل الى اربيل برفقة وزيري الداخلية والدفاع

شفق نيوز/ حطت طائرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مطار اربيل الدولي، صباح  الاثنين، في زيارة للمدينة التي تعرضت  الى قصف صاروخي ايراني.  

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الكاظمي وصل اربيل، برفقة عثمان الغانمي وزير الداخلية، وجمعة عناد وزير الدفاع، وقاسم الاعرجي مستشار الامن الوطني.

واشار إلى أن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ووزير داخلية الاقليم ريبر أحمد، كانا  باستقبال الكاظمي والوفد المرافق.

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في ساعة متأخرة من ليلة السبت، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً "بعيدة المدى"، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.

وأدان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، بشدة الهجوم الذي وصفه بـ"الجبان"، عاداً إياه "جريمة ضد الإنسانية".

كما اعتبر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، استهداف أربيل بهذه الصورة وتكراره "سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لأمن واستقرار وسيادة العراق"، ولن تكون له نتائج غير تعقيد الوضع وإلحاق الضرر بحاضر ومستقبل كل العراق.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل، موقعاً مدنياً وليست قاعدة إسرائيلية، وذلك رداً على بيان للحرس أدعى ذلك.

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