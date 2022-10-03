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 الكاظمي يصل الى عاصمة كوردستان  

Category: سیاسة

Date: 2022-10-03T06:06:45+0000
 الكاظمي يصل الى عاصمة كوردستان  

شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين،  إلى مطار أربيل الدولي، وكان في استقباله رئيس حكومة إقليم كوردستان. 

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، صباح اليوم، رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي في مطار اربيل الدولي، مشيرا الى إجراء مراسم الاستقبال الرسمية في المطار.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أمس الأحد، من مصدر مطلع، أن الكاظمي سيشارك بـ"مراسم الذكرى السنوية لوفاة رئيس الجمهورية الأسبق، جلال طالباني،  الاثنين، في قاعة (الشهيد سعد عبد الله) في مدينة أربيل".

من جانبه قال المكتب الإعلامي للكاظمي، إن الأخير وصل صباح اليوم الإثنين، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لإجراء سلسلةٍ من اللقاءات مع المسؤولين في الإقليم، والمشاركة في حفل الاستذكار والاحتفاء بالنضال من أجل الحرية والديمقراطية، والذكرى السنوية الخامسة لرحيل الرئيس جلال طالباني، حيث سيلقي كلمةً يتطرق فيها إلى مستجدات المشهد السياسي.

وبحسب البيان، فإن الكاظمي سيلتقي كُلّاً من رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، حيث سيتباحث في العلاقة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ، وأهمية تعزيز التفاهمات المبنية على الحوار البناء.

 

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