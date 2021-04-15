الكاظمي يصل المثنى

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الخميس الى محافظة المثنى برفقة وفد حكومي .

وأفاد مصدر محلي بمحافظة المثنى، في وقت سابق من اليوم، باتخاذ إجراءات أمنية مشددة استعداداً لزيارة مرتقبة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية في المحافظة اعلنت حالة انذار وقامت بالانتشار في جميع مداخل المحافظة وحدودها الصحراوية"، لافتا إلى أن "هذا الانتشار يأتي تحسبا لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمحافظة بعد ظهر اليوم".

وبين المصدر، "من المقرر أن يفتتح الكاظمي مشروع مائي بالإضافة إلى مشروعين لمحطتين كهربائيتين".