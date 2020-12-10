سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الكاظمي يصل الفلوجة للإحتفال بـ"النصر"

Category: سیاسة

Date: 2020-12-10T08:27:15+0000
الكاظمي يصل الفلوجة للإحتفال بـ"النصر"

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي صباح اليوم الى مدينة الفلوجة بمناسبة الذكرى الثالثة على هزيمة تنظيم داعش من الناحية العسكرية في العراق .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان استعدادات مكثفة وانتشار أمني واسع جرى في وقت مبكر من صباح اليوم في مدينة الفلوجة شرقي محافظة الانبار 60 كم غربي العاصمة بغداد، بالتزامن مع زيارة الكاظمي.

واضاف مراسلنا أن الكاظمي وصل برفقة رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عبدالامير رشيد يارالله الى مقر قيادة عمليات الأنبار.

يشار الى ان الحكومة العراقية قد اعلنت في العام 2017 إنتهاء العمليات العسكرية التي استمرت لمدة ثلاث سنوات ضد تنظيم داعش بعد إستعادة كامل السيطرة على الاراضي التي احتلها التنظيم في اواسط العام 2014.

related

"لا اتفاق حتى الآن".. نائب يروي اسباب عدم حسم مرشحي الوزارات الشاغرة

Date: 2020-05-31 10:38:12
"لا اتفاق حتى الآن".. نائب يروي اسباب عدم حسم مرشحي الوزارات الشاغرة

أول تعليق برلماني على تشكيل الكاظمي لجنة بشأن العنف ضد التظاهرات

Date: 2020-05-10 08:56:40
أول تعليق برلماني على تشكيل الكاظمي لجنة بشأن العنف ضد التظاهرات

الكاظمي والحلبوسي يؤكدان على بسط سيطرة الدولة وملاحقة منفذي الاعتداءات

Date: 2020-09-24 18:50:52
الكاظمي والحلبوسي يؤكدان على بسط سيطرة الدولة وملاحقة منفذي الاعتداءات

الكاظمي يدلي باعتراف مرير ويتوعد: سنتحرك قريباً لفرض القانون

Date: 2020-09-01 16:45:42
الكاظمي يدلي باعتراف مرير ويتوعد: سنتحرك قريباً لفرض القانون

مستشار ترامب يسمي لشفق نيوز عشرة ملفات للنقاش مع الكاظمي في واشنطن

Date: 2020-08-09 18:28:24
مستشار ترامب يسمي لشفق نيوز عشرة ملفات للنقاش مع الكاظمي في واشنطن

التركمان يقدمون شروطا للكاظمي لتمثيلهم بالحكومة ويبدون موقفا من "الامبراطورية"

Date: 2020-04-25 08:16:55
التركمان يقدمون شروطا للكاظمي لتمثيلهم بالحكومة ويبدون موقفا من "الامبراطورية"

الصدر يرفض تغييرات الكاظمي: إن لم تتم محاكمة الفاسدين فنحن لها

Date: 2020-09-14 19:29:58
الصدر يرفض تغييرات الكاظمي: إن لم تتم محاكمة الفاسدين فنحن لها

مخاوف الوباء تحول دون مساءلة الكاظمي حول الخروقات التركية للعراق

Date: 2020-07-02 14:16:15
مخاوف الوباء تحول دون مساءلة الكاظمي حول الخروقات التركية للعراق