الكاظمي يصل العاصمة الإيطالية روما

شفق نيوز/ أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان مقتضب بأن الأخير وصل يوم الخميس إلى العاصمة الإيطالية روما.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة أوروبية بدأها الكاظمي يوم الثلاثاء بوصوله إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

والتقى رئيس الوزراء العراقي في بروكسل مسؤولي بلجيكا وقادة وممثلي دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ودعا الكاظمي، خلال لقاءاته في بروكسل، إلى توسيع مهمة حلف الناتو في العراق لتعزيز كفاءة القوات المسلحة العراقية في مواجهة "الإرهاب".

وهذه ثاني جولة أوروبية للكاظمي منذ تشكيل حكومته في أيار/مايو 2020، إذ أجرى أول جولة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وشملت دول فرنسا وبريطانيا وألمانيا.