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الكاظمي يصل البصرة في ثالث زيارة له منذ توليه منصبه

Category: سیاسة

Date: 2020-11-05T05:39:02+0000
الكاظمي يصل البصرة في ثالث زيارة له منذ توليه منصبه

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي صباح اليوم الخميس الى محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وكان مصدر حكومي مطلع قد قال يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور البصرة للقاء عدة أطراف لبحث أوضاع المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الكاظمي، سيلتقي خلال الزيارة بالمسؤولين المحليين والأمنيين فيها".

وأضاف أن "الكاظمي سيلتقي أيضا شيوخ العشائر وعدد من المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات، لمتابعة الاوضاع في المحافظة على كافة الأصعدة".

يشار الى ان هذه ثالث زيارة للكاظمي يجريها إلى البصرة منذ توليه منصبه في أيار/مايو الماضي، بعد زيارتين في تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين.

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