الكاظمي يصف زيارته للسعودية والإمارات بالناجحة ويعين مجلسا استشاريا في الناصرية مرتبطا به

شفق نيوز/ وصف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء زيارته الى كل من السعودية والإمارات بالناجحة، فيما وجه في الوقت ذاته بتعيين مجلس استشاري في مدينة الناصرية مرتبطا به لتحقيق مطالب أهالي محافظة ذي قار.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء: كانت الزيارتان الاخيرتان الى المملكة العربية السعودية والامارات ناجحتان بكل المعايير، مردفا بالقول إن حفاوة الاستقبال لم تكن تمثل مصطفى الكاظمي، بل ان الاخوة العرب استقبلوا العراق، وتاريخ العراق وأرثه وعمقه.

وزاد قائلا: الزيارتان كانتا بغاية الاهمية ولمسنا رغبة اخوية صادقة بدعم العراق في هذه المرحلة، وهذا ليس غريبا على الاخوة العرب بتاريخهم واصالتهم، وسوف نترجم هذه الروح الى آليات عمل دائمة مع جميع جيراننا ومع المجتمع الدولي.

وعن أزمة المحاضريين المجانيين في العراق قال الكاظمي: استمعنا خلال الايام الماضية الى مزايدات اعلامية بشأن قضية المحاضرين، ورغم ان هذا الملف نتاج مراحل سابقة وعدم تخطيط، فقد وضعنا في الموازنة آلية لمعالجة هذه القضية كونها تهم شريحة اساسية.

واعرب عن اسفه قائلا "تم تغيير الارقام والنصوص في الموازنة، ومع هذا سيتم اعداد صيغة ستعرض في الجلسة من اجل تحقيق الانصاف لهذه الشريحة ولو بالحدود الدنيا".

وحول الأحداث في محافظة ذي قار جنوبي العراق قال رئيس مجلس الوزراء: لقد عملنا منذ اشهر على معالجة ازمة ومطالب اهلنا في الناصرية، وخصصنا صندوقا خاصا لاعمار ذي قار نتمنى ان يتم صرف امواله بما يخدم اهلنا في المحافظة.

ومضى بالقول: بسبب ظروف معروفة واشكالات مختلفة بعضها قانونية اصبح منصب محافظ ذي قار شاغرا، وقررنا بالتالي اختيار محافظ ذي قار بعد مشاورات ومقابلات شملت معظم الفعاليات الشعبية والعشائرية والادارية في المحافظة.

وأضاف أنه بصرف النظر عن اسم المحافظ، اناشد اهلي في ذي قار بان يضعوا ايديهم بيد الحكومة المحلية وسنضع نحن ايدينا بيد ذي قار ونتعاون جميعا للنهوض بواقع المحافظة.

ولفت الكاظمي إلى أنه مجلسا استشاريا في الناصرية مرتبطا برئيس الوزراء، وساتابع مع المحافظ والمجلس كل تفاصيل اعمار ذي قار بشكل يومي، منوها إلى أنه سنعلن غدا نتائج لجنة التحقيق في سقوط ضحايا خلال التظاهرات الاخيرة في ذي قار .

وعن ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في العراق جراء خفض قيمة الدينار مقابل الدولار ذكر رئيس الحكومة الاتحادية بأنه لمس خلال الايام الماضية شكاوى من زيادة غير مقبولة باسعار المواد الغذائية، ساتابع بنفسي ما يحدث في الاسواق، يجب ان نحمي المواطن من جشع المتاجرين بقوت الشعب ، ولن نسمح للمزايدين باستغلال الظرف الاقتصادي.

واختتم قائلا: يحل علينا شهر رمضان الكريم، وسنناقش اليوم قضية البطاقة التموينية في رمضان ، ووجهت بايصال الحصص الاضافية خلال الايام المقبلة واضافة حصة جديدة، وسنتناقش مع وزير التجارة بهذا الشان.