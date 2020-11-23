الكاظمي يصدر أمراً بإيقاف اتفاقية تقاسم الأوقاف السنية والشيعية

شفق نيوز/ اصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، أمراً بإيقاف الاتفاق المشترك بين الوقفين السني والشيعي.

وذكر بيان للمجمع الفقهي العراقي (مؤسسة دينية سُنّية) ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الكاظمي أبلغ عبر اتصال هاتفي رئيس المجمع الشيخ أحمد حسن الطه بإيقاف المضي بالاتفاق المشترك بين الوقف السني والشيعي.

وفي ذات السياق؛ ذكر بيان آخر للمجمع الفقهي العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مجموعة من علماء أهل السنة يمثلون المؤسسات الشرعية ومن جميع المحافظات العراقية".

واشار البيان إلى أنه "تم في اللقاء الذي حضر في مستهله رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مناقشة الاتفاق المشترك الموقع بين رئيسي الوقفين السني والشيعي".

وتحدث العلماء عن أوجه الاعتراضات الشرعية التي وردت في بنود الاتفاق المتعلقة بأملاك الأوقاف كما بين العلماء في كلماتهم تداعياته على النسيج الوطني، وعبروا عن ثقتهم بأن دولة رئيس الوزراء الذي يعمل على تعزيز دولة المواطنة سيحرص على إنهاء هذه الأزمة بإلغاء هذا الاتفاق وإعادة صياغته على يد فقهاء الشريعة والخبراء المتخصصين، بحسب البيان.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء قوله "أن أمثل طريقة لمعالجة الأزمات هو الحوار المباشر".

وأضاف البيان ان الكاظمي؛ "جدد التعبير عن موقفه الثابت في منع الاعتداء على حقوق أي مواطن عراقي وأنه ينظر بقدسية إلى مسألة الأوقاف لأنها تتعلق بالله تعالى، ووعد الحاضرين بأن هذا الاتفاق لن يمضي".