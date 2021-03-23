الكاظمي يصدر مجموعة توجيهات اقتصادية ويعلن انعقاد القمة الثلاثية في بغداد

شفق نيوز/ أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء مجموعة من التوجيهات لحفظ أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية إضافة حصر ممارسة عمل سيارات الأجرة لمن يمتلكون الرخصة في الوقت الذي أعلن فيه عن إنعقاد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن في العاصمة بغداد.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء إن "ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية التي تصنّع وتنتج محليا ، محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجّار لإرباك الوضع الاجتماعي واستغلالا لاقبال المواطنين على المواد الغذائية نتيجة قرب حلول شهر رمضان وكما يحدث سنويا" .

وأضاف بأنه "وجه وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع التلاعب بقوت المواطنين و كف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق" .

وأردف الكاظمي بالقول إنه وجه أيضا "بتقديم كل الدعم لوزارتي الزراعة والتجارة للعمل بأقصى الجهود لتوفير مادة الطحين، فمن غير المقبول أن يرتفع سعر الطحين بحجج واهية وسيتم متابعة المتخلفين".

ولفت إلى تشخيص "عصابات تستغل قضايا إنسانية أبشع استغلال من خلال التسوّل، ووجهنا وزارة الداخلية متابعة الموضوع ومعالجتها وملاحقة هذه العصابات وتقديمها أمام القانون".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن "سيارات الأجرة هي من تمتلك الرخصة للقيام بعملها، وعلى مديرية المرور العامة القيام بدورها بمنع السيارات غير المرخصة للعمل".

وعلى صعيد آخر قال الكاظمي إن "هناك حركة دبلوماسية واسعة في العراق، لدينا القمة العراقية المصرية الأردنية ستعقد في بغداد"، منوها الى أن "هناك زيارات مهمة مستمرة للبلد، وأخذت ارض العراق تتحول مركزا دبلوماسيًا مهمًا لقادة الدول من أجل أن يلعب العراق دوره المحوري الطبيعي، وخدمة لمصلحة بلدنا وشعبنا ونعمل بجد على أن يكون للعراق دور مهم في التهدئة بالمنطقة".