الكاظمي يصدر توجيهاً أمنياً بشأن قصف الخضراء والمتظاهرين ويجدد دعوة الحوار

شفق نيوز/ وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، القوات الامنية بملاحقة مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء، فيما شدد على حماية الممتلكات العامة والخاصة، ودعا المتظاهرين إلى "السلمية".

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للكاظمي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير وجه القوى الأمنية بمتابعة مرتكبي جريمة القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء وإلقاء القبض عليهم.

وأكد على ضرورة التزام القوى الأمنية بواجباتها في حماية مؤسسات الدولة، والأملاك العامة والخاصة، والمتظاهرين السلميين، داعيا المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية، وبتوجيهات القوى الأمنية حول أماكن التظاهر.

واشار الى أن الوضع الأمني الحالي "يمثّل انعكاساً للوضع السياسي"؛ مجدداً الدعوة للحوار بين كل القوى المتصدية للشأن السياسي؛ للخروج من الأزمة الحالية، ودعم الدولة ومؤسساتها للقيام بمهامها، وتجنيب المواطنين تبعات الصراعات السياسية، والحفاظ على الأمن، ورفض أي مساس بالسلم الاجتماعي، وضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين السلطات.

واليوم انطلقت تظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد احتجاجاً على عقد مجلس النواب جلسة للتصويت على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وصوّت النواب على رفض الاستقالة، كما تضمنت الجلسة انتخاب النائب الكوردي الفيلي محسن المندلاوي نائباً أولاً لرئيس مجلس النواب.

وأثناء انعقاد الجلسة تعرضت المنطقة الخضراء لقصف بثلاث قذائف سقطت إحداها في مرآب مجلس النواب، والأخرى قرب نصب الجندي المجهول، والثالثة في مكان آخر من المنطقة، ما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة منتسبين وتسبب بأضرار مادية.