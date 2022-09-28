سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يصدر توجيهاً أمنياً بشأن قصف الخضراء والمتظاهرين ويجدد دعوة الحوار

Category: سیاسة

Date: 2022-09-28T15:20:00+0000
الكاظمي يصدر توجيهاً أمنياً بشأن قصف الخضراء والمتظاهرين ويجدد دعوة الحوار

شفق نيوز/ وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، القوات الامنية بملاحقة مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء، فيما شدد على حماية الممتلكات العامة والخاصة، ودعا المتظاهرين إلى "السلمية".

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للكاظمي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير وجه القوى الأمنية بمتابعة مرتكبي جريمة القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء وإلقاء القبض عليهم.

وأكد على ضرورة التزام القوى الأمنية بواجباتها في حماية مؤسسات الدولة، والأملاك العامة والخاصة، والمتظاهرين السلميين، داعيا المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية، وبتوجيهات القوى الأمنية حول أماكن التظاهر.

واشار الى أن الوضع الأمني الحالي "يمثّل انعكاساً للوضع السياسي"؛ مجدداً الدعوة للحوار بين كل القوى المتصدية للشأن السياسي؛ للخروج من الأزمة الحالية، ودعم الدولة ومؤسساتها للقيام بمهامها، وتجنيب المواطنين تبعات الصراعات السياسية، والحفاظ على الأمن، ورفض أي مساس بالسلم الاجتماعي، وضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين السلطات.

واليوم انطلقت تظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد احتجاجاً على عقد مجلس النواب جلسة للتصويت على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وصوّت النواب على رفض الاستقالة، كما تضمنت الجلسة انتخاب النائب الكوردي الفيلي محسن المندلاوي نائباً أولاً لرئيس مجلس النواب.

وأثناء انعقاد الجلسة تعرضت المنطقة الخضراء لقصف بثلاث قذائف سقطت إحداها في مرآب مجلس النواب، والأخرى قرب نصب الجندي المجهول، والثالثة في مكان آخر من المنطقة، ما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة منتسبين وتسبب بأضرار مادية.

related

الكاظمي يصل إلى إقليم كوردستان وهذا ما بحثه هناك

Date: 2021-12-08 06:21:47
الكاظمي يصل إلى إقليم كوردستان وهذا ما بحثه هناك

وثيقة .. الكاظمي يحيل عادل عبد المهدي وحكومته على التقاعد

Date: 2020-05-10 15:18:46
وثيقة .. الكاظمي يحيل عادل عبد المهدي وحكومته على التقاعد

الكاظمي يبحث مع نواب بابل الاعتداء على المتظاهرين من قبل حماية نائبة صدرية

Date: 2022-03-09 11:11:16
الكاظمي يبحث مع نواب بابل الاعتداء على المتظاهرين من قبل حماية نائبة صدرية

العمليات المشتركة: القائد العام يوجه بحجز ضباط رافقوا مرشحين في حملات انتخابية

Date: 2021-09-12 20:13:45
العمليات المشتركة: القائد العام يوجه بحجز ضباط رافقوا مرشحين في حملات انتخابية

الكاظمي: المرحلة الجديدة للتعاون مع التحالف الدولي تتطلب العمل بجد مع الشركاء

Date: 2022-01-09 11:50:53
الكاظمي: المرحلة الجديدة للتعاون مع التحالف الدولي تتطلب العمل بجد مع الشركاء

ضبط متهم انتحل صفة مستشار للكاظمي

Date: 2021-04-25 07:12:39
ضبط متهم انتحل صفة مستشار للكاظمي

بعد اربيل.. الكاظمي يزور السليمانية

Date: 2020-09-09 15:00:00
بعد اربيل.. الكاظمي يزور السليمانية

الكاظمي يتوعد: ردنا سيكون قاسياً ومزلزلاً

Date: 2021-01-21 20:41:01
الكاظمي يتوعد: ردنا سيكون قاسياً ومزلزلاً