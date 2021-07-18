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الكاظمي يصدر توجيهاً لوزير العدل حول العفو الخاص

Category: سیاسة

Date: 2021-07-18T15:04:21+0000
الكاظمي يصدر توجيهاً لوزير العدل حول العفو الخاص

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، وزير العدل بمتابعة تسريع وتسهيل إجراءات العفو الخاص، سيما عن فئات من الأطفال الأحداث والنساء.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخيـر "ترأس إجتماعاً ضم وزير العدل وعدداً من المسؤولين في الحكومة ورئاسة الجمهورية، لدراسة واقع السجون وتسريع اجراءات العفو  الخاص عن فئات من الاحداث والنساء".

وأوضح أنه "جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الحالية للسجون في العراق، وإجراءات الوزارة في تنفيذ خططها بشأن تطوير السجون وجعلها أماكن للإصلاح والتأهيل النفسي للنزلاء فيها، وتكون ملبية لمعايير حقوق الإنسان".

 ووجه رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، وزير العدل، "بمتابعة تسريع وتسهيل إجراءات العفو الخاص خصوصاً عن فئات من الأطفال الأحداث والنساء".

كما أكد الكاظمي، على "أهمية تفعيل البرامج التأهيلية والإرشادية للمودعين، التي من شأنها المساعدة في الإصلاح وإعادة إدماجهم وتأهيلهم مجتمعياً وتربوياً"..

 

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