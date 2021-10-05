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الكاظمي يصدر توجيها للوزراء حول نهاية عمر حكومته

Category: سیاسة

Date: 2021-10-05T12:32:14+0000
الكاظمي يصدر توجيها للوزراء حول نهاية عمر حكومته

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء وزراء حكومته بالعمل على نفس الوتيرة حتى اللحظة الأخيرة من عمر التشكيلة الحكومية الحالية.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم "على الوزراء الاستمرار بالعمل بالوتيرة نفسها، وللحظة الأخيرة من عمر الحكومة؛ لتقديم الخدمة للمواطنين".

وتطرق الكاظمي للانتخابات قائلا: نعمل جاهدين، ونبذل مساعي كبيرة؛ من أجل أن تكون الانتخابات فرصة للمنافسة العادلة والنزيهة، مردفا بالقول: اتّخذنا إجراءات أمنية مكثفة؛ لمنع محاولات التدخّل في العملية الانتخابية.

وأضاف "وفّرنا جميع المتطلبات للمفوضية، وقيادة العمليات المشتركة؛ من أجل القيام بمهامهم في إجراء انتخابات سليمة ونزيهة".

وطالب رئيس مجلس الوزراء "جميع الجهات السياسية الالتزام بمنافسة مهنية وفق القوانين"، مشددا "أننا سنقف بقوة أمام أي محاولة تأثير على أصوات الناخبين".

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