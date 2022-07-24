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الكاظمي يصدر توجيها عقب استقباله بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية

Category: سیاسة

Date: 2022-07-24T12:38:33+0000
الكاظمي يصدر توجيها عقب استقباله بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية

شفق نيوز/ اصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، توجيها اثر استقباله الكاردينال لويس ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم.

وقال مكتبه في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الكاظمي  استقبل، اليوم، غبطة بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس رفائيل ساكو والوفد المرافق له.

وجدد رئيس الوزراء خلال اللقاء التأكيد على أن التعايش المجتمعي بين أطياف الشعب العراقي هو عماد السلم الأهلي، وأساس المواطنة البنّاءة الداعمة لأمن العراقيين، ورفاههم، واستقرار أوضاعهم المعاشية.

وأضاف أن الطيف المسيحي العراقي يمثل الإرث الحضاري والامتداد التأريخي لسكان بلاد الرافدين، وأن التآخي الراسخ بين أبناء العراق هو الهدف، والغاية والمرتكز لجميع العراقيين، وأن التنوّع هو ثروة اجتماعية تزيد من قوة شعبنا في مختلف المجالات.

وبحسب البيان، فقد وجه رئيس الوزراء بتسهيل ومتابعة القضايا المتعلقة بعدد من الاحتياجات والملفات التي طُرحت خلال اللقاء.

 

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