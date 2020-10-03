الكاظمي يصدر توجيها جديدا يصب بتسريع الانتخابات في العراق

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مفوضية الانتخابات بمضاعفة جهودها لتسريع إكمال التسجيل البايومتري للناخبين العراقيين في أقرب وقت، استعدادا للانتخابات المبكرة المزمع اجراؤها في منتصف عام 2021، داعيا العراقيين المؤهلين للتصويت الى الإسراع بتحديث بياناتهم الانتخابية للحصول على البطاقة الانتخابية البايومترية الخاصة بكل منهم.

وشدد الكاظمي في تصريح نشره مكتبه الاعلامي اليوم على "أهمية تمكين الناخبين كافة من التصويت في الانتخابات النيابية المبكرة، المقرر إجراؤها في السادس من شهر حزيران المقبل"، معتبرا أن "مشاركتهم الواسعة في التصويت دليل على ثقة الشعب العراقي بالديمقراطية والنظام المدني الدستوري، كما يساهم في قطع الطريق على المسيئين لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية."

و وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام المفوضية والجهات الرسمية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والميسّرة لضمان حصول كافة الناخبين المؤهلين، بما فيهم النازحون، على البطاقة البايومترية خلال فترة وجيزة، ودعا كافة الجهات الرسمية والشعبية الى دعم المفوضية على كافة الأصعدة لإكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات المبكرة المقبلة.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد تسلم أمس الجمعة تقريرا عن اجتماع وفد حكومي رفيع المستوى مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خصص لبحث سبل إنجاز التسجيل البايومتري الكامل للناخبين العراقيين المؤهلين للانتخابات المقبلة، والذين يتجاوز عددهم الكلي 26 مليون ناخب، بما فيهم المواليد الجديدة المستحقة، وتشمل أعوام 2003 و2002 و2001 فضلا عن النازحين.