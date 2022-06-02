الكاظمي يصدر توجيها بشأن تسريبات الاسئلة الامتحانية

شفق نيوز/ اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، توجيها بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لإجراء تحقيق كامل لتسريبات اسئة الامتحانات الوزارية.

وبحسب بيان مقتضب صدر عن مكتبه، ورد الى وكالة شفق نيوز، فسيتم معاقبة كل شخص أو جهة متورطة بالأمر.

من جابنه، تراس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اجتماعا مع لجنة التربية النيابية للوقوف على ملابسات قضية تكرار تسريب الاسئلة الامتحانية للصف الثالث المتوسط.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة التربية الاتحادية، عن توصلها الى بعض الخيوط للمتورطين في تسريب "اسئلة الرياضيات"، مشيرة الى فتح تحقيقات موسعة بمشاركة جهات أمنية عليا.

من جانبه أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن الجهة المسؤولة عن التحقيق في موضوع تسريب الاسئلة هي جهاز الامن الوطني، مشيرا الى اعتقال عدد من الاشخاص في وزارة التربية والتحقيق مستمر معهم.

ووفقاً للمصدر، فأن المعلومات الاولية تشير الى ان الجهة المتورطة تتبع لاحدى الاحزاب المتنفذة في الوزارة، مبيناً أن التحقيقات والاجتماعات مستمرة حتى اللحظة داخل مقر الوزارة.

واليوم الخميس، امتنع وزير التربية الاتحادي علي الدليمي، عن الرد لسؤال مراسل وكالة شفق نيوز، حول قضية تسريب اسئلة الامتحانات، إن كان قد حدث ذلك فعلاً، وكيف ستعالج القضية؟.

وفجر اليوم، قررت التربية تأجيل امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط، لأسباب وصفتها بأنها "فنية طارئة تخص أعمال التقويم والامتحانات"، وعادت لاحقا لتعلن تأجيل كافة الامتحانات المتبقية في عموم البلاد (باستثناء اقليم كوردستان) حتى اشعار آخر.