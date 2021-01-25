الكاظمي يصدر توجيهات تخص ذي قار ويؤكد السعي لإقامة مشاريع كبرى

شفق نيوز/ اصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، عددا من التوجيهات خلال لقائه جمعاً من شيوخ العموم لعشائر محافظة ذي قار ووجهائها، مؤكداً سعي حكومته لإقامة المشاريع الكبرى في مجال استثمار النفط والغاز.

وقال الكاظمي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ذي قار تمثل نموذجًا للمحافظة المعطاءة، التي لم يتوقف أبناؤها عن بذل أرواحهم لحماية العراق بأكمله ومواجهة الإرهاب في كل الجبهات".

وأضاف، "لقد حان الوقت لوقف المعاناة، والتفكير في بناء ذي قار وخدمة أهاليها الكرام، وهذا يحتم علينا التعاون والصبر لتحقيق ما نصبو إليه، ورغم أن ليس هناك من حلول سحرية، إلّا أن الحكومة عازمة على مواجهة التحدّيات والانتقال الى مرحلة البناء والتنمية رغم كل الصعوبات، فذي قار محافظة نفتخر بها وننتمي إليها".

واستمع الكاظمي الى "عرض تفضّل به نخبة من المشايخ الكرام عن واقع المحافظة، وأهم ما يواجهها من عقبات ومشاكل خدمية وإدارية، فضلاً عن مشكلاتها الاجتماعية والامنية، وتداعيات التظاهرات والحراك المطلبي".

ووجه رئيس مجلس الوزراء الأجهزة المعنية، بـ"سرعة إنجاز المتلكئ من المشاريع الخدمية في المحافظة، وإعطاء الأولوية لمشروع المستشفى التركي وافتتاحه بأسرع وقت"، مؤكدا "سعي الحكومة الاستثنائي الى إقامة مشاريع كبرى في مجال استثمار النفط والغاز في ذي قار، عبر شركات اجنبية، سيكون لها وقع إيجابي على توفير فرص العمل وتنمية الحياة الاقتصادية في المحافظة".

ووجه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بـ"وضع خطّة خدمية عاجلة، لأجل تقديم الخدمات البلدية لمدينة الناصرية وعموم أقضية ونواحي المحافظة"، كما وجه الأجهزة الأمنية في المحافظة بـ"التدقيق في تنفيذ أوامر القبض، وما يتعلق منها بدعاوى الحق الخاص وجرائم القتل".