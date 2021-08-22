الكاظمي يشيد بقرار الإعدام الصادر بحق قاتل عبير الخفاجي

شفق نيوز/ اشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الأحد، بحكم الإعدام الصادر بحق قاتل مدير بلدية كربلاء.

وكتب الكاظمي في تغريدة على صفحته في موقع تويتر؛ "نثمّن بكثير من التقدير والاحترام قرار القضاء العادل ضدّ المجرم الذي ارتكب جريمة القتل بحقّ مدير بلدية كربلاء الشهيد عبير سليم".

وأضاف "قضاؤنا هو ميزان العدل ومصدر الثقة بالدولة وضمان الحقوق. مستمرون في القضاء على الاعتداءات والتجاوزات".

وأصدرت محكمة جنايات كربلاء، يوم الاحد، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق قاتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي.

أبلغ ذلك مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، وأشار إلى أن محكمة جنايات كربلاء باشرت، صباح اليوم، بمحاكمة المتهم بقتل مدير البلدية الخفاجي.

من جانبه قال مجلس القضاء الاعلى في بيان صدر لاحقا، إن محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المدان (حسين جواد عبد الأمير) عن جريمة قتله مدير بلدية كربلاء (عبير سليم).

وبحسب البيان، فإنه "وبعد اكتمال كافة الإجراءات القانونية واعترف المدان بالجريمة تم إحالة المدان على محكمة الموضوع (جنايات كربلاء) والتي نظرت في هذه الجريمة وأصدرت حكمها بالاعدام شنقا حتى الموت"، مشيراً إلى أن "المدان اقدم على قتل مدير بلدية كربلاء عندما كان الأخير مكلف بواجب رسمي وهو ازالة التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة في محافظة كربلاء".

وتوفي مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي، في العاشر من آب الجاري، متأثراً بجراحه بعد اصابته بعدة اطلاقات نارية برفقة اثنين من موظفي البلدية، أطلقها أحد المتجاوزين "بدم بارد" أثناء تنفيذ حملة لازالة التجاوزات في المحافظة.

وتحولت جريمة اغتيال مدير بلدية كربلاء عبير سليم، من قضية جنائية إلى حملة كبرى لإزالة التجاوزات انتشرت في مختلف المحافظات العراقية.

وكانت محكمة قوى الأمن الداخلي في العراق أصدرت يوم الأربعاء الماضي حكما بالسجن 12 عاما والطرد من الخدمة بحق القوة الأمنية المكلفة بحماية مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي الذي اغتيل مؤخرا.