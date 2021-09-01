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الكاظمي يشيد بدور ماكرون في إنجاح مؤتمر بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-09-01T14:46:58+0000
الكاظمي يشيد بدور ماكرون في إنجاح مؤتمر بغداد

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، قوة الشراكة وترابط المصالح بين العراق وفرنسا.

جاء ذلك خلال لقائه، السفير الفرنسي برونو أوبيرت، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً للجمهورية الفرنسية لدى العراق.

وأثنى الكاظمي أثناء اللقاء وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "دور فرنسا الداعم للعراق، والسعي الثنائي نحو توطيد العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين".

وأشاد بـ"الدور الذي اضطلع به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إنجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد مؤخراً؛ وهو ما يؤكد قوة الشراكة وترابط المصالح بين العراق وفرنسا".

من جانبه عبّر السفير الفرنسي، عن عميق ثقته بدور الحكومة العراقية في إبراز النهج الجديد للعراق، الذي وصفه بأنّه مثال يُحتذى به من قبل دول المنطقة، على طريق تدعيم الأمن والاستقرار، والتعاون، والتنمية المستدامة بين الشعوب الصديقة.

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