الكاظمي يشمل رجال الدين بـ"الحوار الوطني": الخطاب المعتدل يساعد على الاستقرار

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، رجال الدين الى المشاركة في الحوار الوطني المرتقب، مؤكدا أن الخطاب المعتدل يساعد على الاستقرار في العراق.

وقال الكاظمي، في مأدبة إفطار جمعت عددًا من العلماء، بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، "نؤكد الحاجة للخطاب المعتدل الذي ساعد كثيراً في الخلاص من المرحلة الطائفية التي مر بها العراق، خطابكم المعتدل هو الذي ساعد على الاستقرار الذي نعيشه اليوم".

واضاف، "دعوت سابقًا الى حوار وطني بين مختلف أطياف الشعب، لبناء ودعم مستقبل العراق، وعلى رجال الدين ان يكون لهم دور مهم في هذا الحوار، وهذا الشهر الفضيل وأجواؤه الروحانية هو فرصة جيدة لتعزيز جهود هذا المسار".

واوضح الكاظمي، أن "الحوار الديني ممكن أن يلعب دورًا اساسيا في تجاوز الكثير من آلام الماضي".

واكد رئيس الوزراء، أن "العراق يؤدي اليوم دوره التاريخي في تقريب وجهات النظر في المنطقة، وبدأ يستعيد عافيته، وعلينا أن نعمل جميعًا لإعادة هيبة الدولة عن طريق البناء والايمان بأهمية المواطنة والإنتماء للوطن".