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الكاظمي يشكل مجلسا استشاريا لمحافظ ذي قار من اساتذة وشيوخ عشائر

Category: سیاسة

Date: 2021-03-02T13:27:29+0000
الكاظمي يشكل مجلسا استشاريا لمحافظ ذي قار من اساتذة وشيوخ عشائر

شفق نيوز/ افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، شكل مجلسا استشاريا لمحافظ ذي قار مكونا من عدة اسماء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر أمرا ديوانيا بأسماء الأعضاء من بينهم شيوخ عشائر وأكاديميين ورجال دين.

وأضاف المصدر؛ أن الكاظمي منح محافظ ذي قار المؤقت عبد الغني الأسدي صلاحية إضافة من يراه مناسبا لعضوية المجلس الاستشاري،.

وذكر المصدر أن المجلس مكون من "الشيخ علي السهلاني رجل دين، الشيخ هدام موحان سفاح، شيخ عشيرة البوشامة، الشيخ صبري الرميض شيخ عشيرة البوصالح، الدكتور عبد الرضا أستاذ إدارة واقتصاد، والدكتور محمد هادي مساعد رئيس جامعة سومر للشؤون العلمية".

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