الكاظمي يستقبل مدبولي بمراسم رسمية.. صور

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، رئيس الوزراء المصري في مراسم رسمية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، اليوم، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي، الذي يزور العراق على رأس وفد كبير.

وأشار البيان إلى إقامة مراسم استقبال رسمية، بالعاصمة بغداد، بمناسبة زيارة رئيس وزراء دولة مصر، حيث عزف النشيد الوطني للبلدين .

ووصل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، العاصمة بغداد لترأس اجتماعات اللجنة العليا "المصرية – العراقية" المشتركة، مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي

يشار الى أن تلك الاجتماعات هي الثالثة في تاريخ البلدين، والتي تشمل اجتماعات يترأسها رئيسا مجلس وزراء البلدين، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين

وانعقدت "اللجنة المصرية العراقية المشتركة" مرتين فقط من قبل، خلال عامي 1988، و1989، ولكن لم يتم انعقاد اللجنة في التسعينيات أو الألفية.

وقالت تلك الوسائل ان الجانبين المصري والعراقي سيناقشان خلال انعقاد اجتماع اللجنة، التعاون في تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بين قادة بلدان مصر والعراق والأردن، في أغسطس/آب الماضي، والتوقيع على الوثائق والاتفاقيات التي تم تجهيزها في اجتماعات الخبراء واجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية.

كما من المقرر أن يبحث الجانبان التعاون في مشروعات "إعادة إعمار العراق".