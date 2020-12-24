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الكاظمي يستعرض خطة حكومته لتجاوز أزمات البلد

Category: سیاسة

Date: 2020-12-24T18:34:32+0000
الكاظمي يستعرض خطة حكومته لتجاوز أزمات البلد

شفق نيوز/ استعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الخميس خطة حكومته أمام عدد من رؤساء لجان البرلمان العراق لتجاوز الأزمات التي تعاني منها البلاد.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه عقد اجتماعا مع عدد من رؤساء اللجان النيابية بحضور وزراء ومستشارين.

وجرى خلال الاجتماع، "التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، التي أقرّها مجلس الوزراء، واستعراض الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بالعراق في ظل التحدّيات الحالية، المتمثلة بجائحة كورونا والأزمة المالية التي رافقتها".

وأفاد البيان بأنه "تم التأكيد على ضرورة الإصلاحات الحكومية، لوضع البلد في الطريق الصحيح".

وأضاف البيان أن الكاظمي "استعرض إجراءات الأجهزة الحكومية وتوجيهات سيادته على مسار الإصلاح وسبل تجاوز هذه الأزمات.

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