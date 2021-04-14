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الكاظمي يستذكر الانفال ويحدد مسار السلام في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-04-14T09:59:51+0000
الكاظمي يستذكر الانفال ويحدد مسار السلام في العراق

شفق نيوز/ أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بياناً بمناسبة الذكرى السنوية لحملات الإبادة الجماعية التي نفذها النظام العراقي السابق بحق الكورد في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تمر اليوم الذكرى (33) لبدء حملات جريمة الانفال التي ارتكبها النظام السابق بحق شعبنا الكوردي، والتي اودت بسقوط عشرات الالاف من الضحايا وتغييب اعداد كبيرة منهم في سجونه المظلمة، وتدميره لمئات القرى الكوردية وتشريد اهلها، في فاجعة اليمة يندى لها جبين الانسانية".

وأضاف، "واذ نستذكر بالم وحزن هذه المناسبة الأليمة، نقف باجلال واكبار لشهداء وضحايا هذه الجريمة".

وأشار الكاظمي إلى أن "استذكارها سنويا انما هو دافع لكل الحكومات بالعمل الجاد دون عودة الدكتاتورية باي شكل من اشكالها، ورفض كل ما من شانه ان يحيي سياسات التمييز الاقصاء والتهميش".

وتابع بالقول، "كما ان استحضار الجرائم الوحشية التي ارتكبت بحق ابناء الشعب العراقي، تؤكد ان النهج الديموقراطي والاصلاحي والتعايش السلمي هو السبيل لعراق مشرق يسوده السلام والمحبة والتسامح"، منوها إلى أن "وحدة البلاد وكرامة العيش والعدالة هو الهدف والاساس الذي يجعل العراق بلد امنا مستقرا قويا بشعبه وارضه".

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