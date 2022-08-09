سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يزور نينوى غداً لوضع الحجر الأساس لمطار الموصل

Category: سیاسة

Date: 2022-08-09T10:19:29+0000
الكاظمي يزور نينوى غداً لوضع الحجر الأساس لمطار الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول رفيع المستوى، يوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيصل إلى مدينة الموصل صباح غد الأربعاء لوضع الحجر الأساس لمطار الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي سيصل في ساعة مبكرة من صبيحة يوم غد، و سيهبط بطائرة مروحية في أرض مطار الموصل.

وأكد أن الزيارة تهدف لوضع الحجر الأساس لمطار الموصل ومن ثم سيغادر المدينة.

ووفقا للمصدر فإن الاستعدادات لوضع حجر الأساس في المطار جارية منذ مساء امس بالاضافة الى تأمين أرض المطار ومحيطه.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان اليوم، توقيع عقد إعمار مطار الموصل مع شركتين عالميتين متخصصتين في انشاء المطارات.

وكان الجبوري قد كشف يوم السبت الماضي، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور المحافظة الأسبوع الجاري لوضع حجر الأساس لمطار الموصل الدولي.

وقال الجبوري في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مطار الموصل الذي كان حلم اهالي نينوى سيصبح حقيقة وستقلع الطائرات منه خلال عام أو أقل من عام".

وأضاف، "قبل نهاية هذا الاسبوع سيحضر الكاظمي لوضع حجر الأساس للمطار وما يميز المطار انه سيكون قابل لاستقبال طائرات الشحن العملاقة والطائرات الكبيرة لاننا قمنا بتطوير المدرج القديم".

وفي شهر تموز الماضي، ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعاً خصص لمناقشة خطط تأهيل وإعادة إعمار مطار الموصل الدولي، الذي تضرر أثناء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية.

وفي شهر تموز الماضي، ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعاً خصص لمناقشة خطط تأهيل وإعادة إعمار مطار الموصل الدولي، الذي تضرر أثناء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية.

وشهد الاجتماع -الذي حضره وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومحافظ نينوى، وعدد من المسؤولين المختصين- استعراض المخططات، والتصاميم الجديدة للمطار، وتحديد الكلف المالية الخاصة بالتنفيذ.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، المضي بما تعهّد به لأهالي الموصل خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، ووضع حجر الأساس لمشروع المطار قريباً بعد استكمال جميع المتطلبات.

related

الكاظمي يبدأ زيارته إلى إيران ويفصح عن اهدافها

Date: 2021-09-12 04:58:30
الكاظمي يبدأ زيارته إلى إيران ويفصح عن اهدافها

الكاظمي يصل الى السعودية

Date: 2022-06-25 18:44:23
الكاظمي يصل الى السعودية

الكاظمي يزور أربيل لأول مرة

Date: 2020-09-09 13:54:05
الكاظمي يزور أربيل لأول مرة

تاكيدا لخبر شفق نيوز .. الكاظمي يصل إلى الموصل

Date: 2022-03-20 07:08:53
تاكيدا لخبر شفق نيوز .. الكاظمي يصل إلى الموصل

الكاظمي يصل إلى إقليم كوردستان وهذا ما بحثه هناك

Date: 2021-12-08 06:21:47
الكاظمي يصل إلى إقليم كوردستان وهذا ما بحثه هناك

تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. الكاظمي يتوجه إلى بلجيكا

Date: 2021-06-29 16:17:08
تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. الكاظمي يتوجه إلى بلجيكا

تأكيدا لخبر شفق نيوز .. الكاظمي يصل إلى النجف

Date: 2022-01-12 11:08:01
تأكيدا لخبر شفق نيوز .. الكاظمي يصل إلى النجف

بعد بروكسل.. الكاظمي يتوجه للفاتيكان للقاء البابا فرنسيس

Date: 2021-07-01 08:16:41
بعد بروكسل.. الكاظمي يتوجه للفاتيكان للقاء البابا فرنسيس