الكاظمي يزور نينوى غداً لوضع الحجر الأساس لمطار الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول رفيع المستوى، يوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيصل إلى مدينة الموصل صباح غد الأربعاء لوضع الحجر الأساس لمطار الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي سيصل في ساعة مبكرة من صبيحة يوم غد، و سيهبط بطائرة مروحية في أرض مطار الموصل.

وأكد أن الزيارة تهدف لوضع الحجر الأساس لمطار الموصل ومن ثم سيغادر المدينة.

ووفقا للمصدر فإن الاستعدادات لوضع حجر الأساس في المطار جارية منذ مساء امس بالاضافة الى تأمين أرض المطار ومحيطه.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان اليوم، توقيع عقد إعمار مطار الموصل مع شركتين عالميتين متخصصتين في انشاء المطارات.

وكان الجبوري قد كشف يوم السبت الماضي، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور المحافظة الأسبوع الجاري لوضع حجر الأساس لمطار الموصل الدولي.

وقال الجبوري في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مطار الموصل الذي كان حلم اهالي نينوى سيصبح حقيقة وستقلع الطائرات منه خلال عام أو أقل من عام".

وأضاف، "قبل نهاية هذا الاسبوع سيحضر الكاظمي لوضع حجر الأساس للمطار وما يميز المطار انه سيكون قابل لاستقبال طائرات الشحن العملاقة والطائرات الكبيرة لاننا قمنا بتطوير المدرج القديم".

وفي شهر تموز الماضي، ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعاً خصص لمناقشة خطط تأهيل وإعادة إعمار مطار الموصل الدولي، الذي تضرر أثناء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية.

وفي شهر تموز الماضي، ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعاً خصص لمناقشة خطط تأهيل وإعادة إعمار مطار الموصل الدولي، الذي تضرر أثناء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية.

وشهد الاجتماع -الذي حضره وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومحافظ نينوى، وعدد من المسؤولين المختصين- استعراض المخططات، والتصاميم الجديدة للمطار، وتحديد الكلف المالية الخاصة بالتنفيذ.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، المضي بما تعهّد به لأهالي الموصل خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، ووضع حجر الأساس لمشروع المطار قريباً بعد استكمال جميع المتطلبات.