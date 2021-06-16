الكاظمي يزور قيادة الحشد الشعبي في سامراء

شفق نيوز/ زار القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، مقر قيادة الحشد الشعبي في قاطع سامراء بمحافظة صلاح الدين.

ووجءا في بيان صدر عن مكتبه وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الكاظمي زار، اليوم، الى مقر قيادة الحشد الشعبي في قاطع سامراء، وناقش مع عدد من القيادات الاوضاع الامنية في القضاء.

وأوضح البيان ان الكاظي ناقش ايضا مع تلك القيادات عمليات التنسيق مع القوات الامنية، والجهود المشتركة للحفاظ على أمن المواطنين، وتعزيز الاستقرار في سامراء.

ووصل الكاظمي صباح اليوم، الى مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين على رأس وفد أمني واجتمع مع القيادات الامنية والعسكرية في المحافظة.