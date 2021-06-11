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الكاظمي يزور عائلة ضابط مخابرات قضى بظروف غامضة

Category: سیاسة

Date: 2021-06-11T19:47:23+0000
الكاظمي يزور عائلة ضابط مخابرات قضى بظروف غامضة

شفق نيوز/ زارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، عائلة ضابط مخابرات قضى مؤخرا بظروف غامضة على يد مسلحين مجهولين.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "زار منزل عائلة الشهيد البطل نبراس فرمان شعبان (نبراس الفيلي)، الذي اغتالته الأيادي الغادرة في محاولة جبانة للنيل من أبطال قواتنا الأمنية".

وأضاف البيان أن "الكاظمي قدم عميق تعازيه لعائلة الشهيد"، مبينا أن "العقيد نبراس ورفاقه كانوا وما زالوا الحصن المنيع الذي يؤرّق أعداء شعبنا".

ونبراس الفيلي كان عقيدا في جهاز المخابرات وقضى على يد مسلحين مجهولين في ظروف غامضة بالعاصمة بغداد يوم الاثنين الماضي، وكان يشغل منصب مدير مكتب الرصافة في الجهاز.

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