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الكاظمي يزور دار الكتب والوثائق ويفتتح قاعة الراحل أحمد الجلبي

Category: سیاسة

Date: 2021-12-12T11:21:17+0000
الكاظمي يزور دار الكتب والوثائق ويفتتح قاعة الراحل أحمد الجلبي

شفق نيوز/ زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، دار الكتب والوثائق في العاصمة بغداد.

وافتتح الكاظمي خلال زيارته الدار قاعة السياسي الراحل أحمد الجلبي، التي ضمت نفائس من الكتب والمقتنيات والوثائق واللوحات التي بادرت أسرة الراحل بإهدائها إلى الدار، وفقا لبيان صادر عن مكتب الكاظمي.

ووفقا للبيان فإن الكاظمي ثمن في كلمة له خلال حفل الافتتاح المبادرة، داعياً الشخصيات الثقافية والسياسية إلى أن تحذو حذو هذه المبادرة، وأن يكونوا جزءاً من إغناء الثقافة العراقية، وجزءاً من الذاكرة العراقية.

وأضاف أن "من المهم العمل اليوم على تأسيس رؤية وطنية جديدة عن طريق الثقافة والاهتمام بها"، مبينا أنه "لو كان الراحل الجلبي حاضراً لشهد محاولات الحكومة ببناء هذه المرحلة الجديدة ومضيها في طريق الإصلاح، وتبنيها ورقة الإصلاح الاقتصادي التي حظيت باهتمام وإشادة المجتمع الدولي بها".

وأشاد الكاظمي بذكرى الراحل الجلبي واصفاً إياه بالشخصية الوطنية التي ساهمت في رسم ملامح العراق الديمقراطي بعد سقوط الدكتاتورية، مثلما كان مثقفاً محبّاً لبلده وحالماً بعراق مزدهر.

وتابع أن العراق الذي احتفلنا بالأمس بمئويته، ما زال قائماً على قدميه رغم كل التحديات، ويتطلب هذا مساعدة ومشاركة الجميع، فالعراق يستحق المزيد.

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