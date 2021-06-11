الكاظمي يزور الناصرية الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمحافظة خلال الأسبوع المقبل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور محافظة ذي قار خلال الأسبوع المقبل، فيما بين أن موعد وصوله لم يحدد يوم زيارته للناصرية، لكنه أوضح أن التواريخ الموضوعة للزيارة هي اما يوم غد السبت أو الأحد أو الأربعاء المقبل".

وبين المصدر، أن "الكاظمي سيضع الحجر الأساس لمطار الناصرية الدولي، وافتتاح المدينة الصناعية، والمستشفى التركي الذي تسلمته وزارة الصحة استلاما جزئيا، فضلا عن افتتاح جسر الناصرية الكونكريتي بعد إعادة ترميمه".