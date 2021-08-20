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الكاظمي يزور الكويت الأسبوع المقبل لبحث جملة ملفات

Category: سیاسة

Date: 2021-08-20T14:22:40+0000
الكاظمي يزور الكويت الأسبوع المقبل لبحث جملة ملفات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور الكويت الاسبوع المقبل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي اجتمع أخيرا مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر لبحث مع عدد من المواضيع ومنها التحضير لزيارة الكاظمي الى دولة الكويت الاسبوع المقبل

ونقل البيان عن السفير المنهل القول ان الكاظمي سيعقد لقاء مع رجال الاعمال الكويتيين بغية دخول المستثمرين الكويتيين الى السوق التجاري العراقي ولعب دور فعال في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الصناعي والتجاري".

واشار الى انه "ناقش كذلك سبل تنمية التجارة البينية بين البلدين في ظل وجود رغبة حقيقية لتنمية التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة والمجالات".

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