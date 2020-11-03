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الكاظمي يزور البصرة للقاء ثلاثة أطراف

Category: سیاسة

Date: 2020-11-03T17:21:37+0000
الكاظمي يزور البصرة للقاء ثلاثة أطراف

شفق نيوز/ قال مصدر حكومي مطلع إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور البصرة غداً الثلاثاء للقاء عدة أطراف لبحث أوضاع المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الكاظمي سيزور محافظة البصرة، يوم غد الأربعاء، ويلتقي خلال الزيارة بالمسؤولين المحليين والأمنيين فيها".

وأضاف أن "الكاظمي سيلتقي أيضا شيوخ العشائر وعدد من المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات، لمتابعة الاوضاع في المحافظة على كافة الأصعدة".

وستكون هذه ثالث زيارة للكاظمي إلى البصرة منذ توليه منصبه في أيار/مايو الماضي، بعد زيارتين في تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين.


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