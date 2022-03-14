الكاظمي يزور اربيل برفقة وفد أمني وعسكري رفيع

شفق نيوز/ يتوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الى محافظة اربيل باقليم كوردستان برفقة وفد أمني وعسكري رفيع، لبحث تطورات الوضع بعد القصف الايراني للمدينة.

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، سيكون باستقبال الكاظمي والوفد المرافق الذي يضم عثمان الغانمي وزير الداخلية، وجمعة عناد وزير الدفاع، وقاسم الاعرجي مستشار الامن الوطني.

وأشار المصدر، إلى أن الكاظمي سيعقد اجتماعاً مع المسؤولين في حكومة الاقليم، لافتاً إلى أن الوفد سيزورالموقع الذي سقطت فيه الصواريخ الايرانية في اربيل.

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في ساعة متأخرة من ليلة السبت، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً "بعيدة المدى"، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.

وأدان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، بشدة الهجوم الذي وصفه بـ"الجبان"، عاداً إياه "جريمة ضد الإنسانية".

كما اعتبر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، استهداف أربيل بهذه الصورة وتكراره "سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لأمن واستقرار وسيادة العراق"، ولن تكون له نتائج غير تعقيد الوضع وإلحاق الضرر بحاضر ومستقبل كل العراق.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، قد أكد في وقت سابق، أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل، موقعاً مدنياً وليست قاعدة إسرائيلية، وذلك رداً على بيان للحرس أدعى ذلك.