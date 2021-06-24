الكاظمي يرفع شعار التحدي حتى لو تم التهديد بإسقاط حكومته

شفق نيوز/ تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، بالمضي قدما في مكافحة الفساد حتى لو تم التهديد بإسقاط حكومته.

حديث الكاظمي جاء خلال مقابلة مع قناة العراقية المملوكة للدولة.

وقال الكاظمي إن "محاربة الفساد تعد تحديا كبيرا في العراق. سقوط الموصل كان سببه الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة ايضا، وكثير من القضايا حتى في موضوع الكهرباء وقطاعات أخرى، نجد أن السبب هو الفساد".

وأشار إلى أن "اللجنة المعنية بمكافحة الفساد واجهت شتى التهم، منها تعذيب المتهمين، وهي مجرد أقوال وادعاءات، مع أن التقارير الطبية نفت ذلك، واتُهمنا بمنع زيارات أهالي الموقوفين بتهم الفساد، والحقيقة أن أهاليهم يلتقون بهم اسبوعيا".

وتساءل الكاظمي، "لماذا نجد هناك من يدافع عن الفاسدين الكبار، ولا يوجد مثل هذا الدفاع عن صغار الفاسدين، من ذوي السرقات الصغيرة؟. السبب أن هناك مصالح ارتبطت لدى البعض بالفاسدين".

وقال إن "لجنة مكافحة الفساد اتهمت بأنها تعتقل متهمين من مكوّن دون آخر، فهل تريدون أن تكون هناك طائفية حتى في السرقات!. ورغم وجود المصالح المتشابكة، فإننا سوف نستمر بمكافحة الفساد ولن نتوقف".

وتوعد الكاظمي بالقول، "حتى لو جرى التهديد بإسقاط الحكومة فلن نتوقف عن إجراءات مكافحة الفساد ومستعدون للتضحية بكل شيء، ولن نكون شهود زور على التاريخ ونحمي حيتان الفساد".

وشدد على "وجوب أن نستعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي، ولكي نحقق ذلك يجب أن نواجه التحديات وهي الفساد والسلاح المُنفلت والجرائم الخطرة".

وقال إن "محاربة الفساد مشروع طويل ونحتاج الى تشريعات جديدة، وسنستمر ايضا بمحاربة كل من يحاول أن يهدد إعادة بناء الدولة".

وأضاف الكاظمي، "على كل الشركات المستثمرة التي قد تتعرض الى ابتزاز ان تقدم لنا هذه الأطراف وسنحيلها الى القضاء، وابوابنا مفتوحة للجميع".

وتابع بالقول، "نجحنا في سحب أكثر من 2000 إجازة استثمار وهمية، مُنحت منذ عشر سنوات ولم يتم بناء طابوقة واحدة".