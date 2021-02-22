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الكاظمي يرفض اجراءات روتينية معتمدة في في دوائر الدولة منذ قرن"

Category: سیاسة

Date: 2021-02-22T13:36:23+0000
الكاظمي يرفض اجراءات روتينية معتمدة في في دوائر الدولة منذ قرن"

شفق نيوز/ رفض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، وبشدة الاجراءات الروتينية في دوائر الدولة مؤكداً على ضرورة  اتباع "الأتمتة" و "الحوكمة الألكترونية".

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "لجنة الحوكمة الألكترونية عقدت، اليوم، اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مبيناً أن الاخير استمع في مستهل الإجتماع، لعرض شامل للخدمات الألكترونية التي تعمل اللجنة عليها، وأهمية إسهامها في مواكبة التطوّر العالمي عن طريق التحديث للآليات الحكومية في العمل، فضلًا عن تسهيل معاملات المواطنين وإسهام هذه الإجراءات في مكافحة الفساد.

واثنى الكاظمي على جهود العاملين على المشروع، كما أكد على أهمية الإسراع في إعتماد كل دوائر الدولة ومؤسساتها لإجراءات الأتمتة والحوكمة الألكترونية.

وأضاف: لم يعد مقبولًا أن تمضي معاملات المواطنين بالصيغة ذاتها التي كانت مُعتمدة قبل قرن من الزمان، ونحن اليوم في العام 2021.

كما اطلع خلال الاجتماع، على الآليات الأليكترونية التي استحدثتها هيئة المنافذ الحدودية، ودخلت حيز التنفيذ، والتي ساهمت بشكل فاعل في الحد من التهريب والفساد، بالاضافة الى إسهامها في تعظيم الواردات الحكومية، وحماية المُنتجين المحليين وحفظ حقوق المستهلك.

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